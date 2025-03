Polizeipräsidium Ulm

Anlässlich der aktuellen Ereignisse in Mannheim verstärkt die Polizei spürbar ihre Präsenz.

Aufgrund der aktuellen tragischen Ereignisse in Mannheim hat das Polizeipräsidium Ulm die Präsenz in seinem Zuständigkeitsbereich spürbar erhöht. Derzeit liegen keine Anhaltspunkte für eine Gefahrenerhöhung für Veranstaltungen im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Ulm vor. Das Polizeipräsidium Ulm beurteilt weiterhin permanent die Lage im Vorfeld von allen in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich stattfindenden Veranstaltungen.

Zum Schutz der Bevölkerung und zur Stärkung des Sicherheitsgefühls wurde bzw. wird die polizeiliche Präsenz vor allem bei den heute und in den nächsten Tagen stattfindenden Faschingsveranstaltungen und in Fußgängerzonen der Städte deutlich erhöht.

Die Polizei wird für die Besucherinnen und Besucher jeweils vor Ort sichtbar sein, um das Sicherheitsgefühl objektiv zu verstärken. Die bereits bestehenden Sicherheitskonzepte werden fortwährend angepasst. Zudem stehen wir in einem engen Austausch mit den zuständigen Behörden und den jeweiligen Veranstaltern.

