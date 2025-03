Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Gerstetten - Unfall auf Parkplatz

Am Samstag verursachte ein Unbekannter in Gerstetten Sachschaden an einem geparkten Auto und flüchtete.

In der Zeit zwischen 10 Uhr und 10.30 Uhr parkte ein VW Golf auf dem Edeka-Parkplatz in der Osterstraße. Ein Unbekannter streifte, vermutlich beim Ein- oder Ausparken die Heckklappe sowie die Stoßstange des VW. Anschließend flüchtete er von der Unfallstelle. Die Polizei Gerstetten hat die Ermittlungen zum Verursacher aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise von Zeugen unter Tel. 07323/920065. Den Spuren zufolge war der Verursacher mit einem blauen Fahrzeug unterwegs. Der Schaden am VW wird auf 3.000 Euro geschätzt.

