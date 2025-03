Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Radler stürzt

Am Donnerstag missachtete in Ulm-Wiblingen ein Autofahrer den Vorrang eines Radfahrers.

Ulm (ots)

Ein unbekannter Autofahrer war gegen 19.05 Uhr in der Reutlinger Straße in Ulm-Wiblingen unterwegs. Beim Abbiegen übersah er wohl einen entgegenkommenden Radfahrer. Der 35-jährige Radler musste ausweichen und stürzte. Zu einem Zusammenstoß mit dem Auto kam es dabei nicht. Der Autofahrer fuhr anschließend weiter ohne sich um den leicht verletzten Radfahrer zu kümmern. Der erlitt bei dem Sturz mehrere Schürfwunden. Der Polizeiposten Wiblingen (Tel. 0731/401750) hat den Unfall aufgenommen und sucht nach dem Verursacher. Der war mit einem dunklen Pkw, vermutlich einem Skoda, unterwegs. Am Herrenrad entstand ein Schaden von etwa 100 Euro.

