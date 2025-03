Ulm (ots) - Von Samstag auf Sonntag waren Unbekannte in der Sandgrabenstraße unterwegs. Auf dem Gelände einer Tankstelle brachen sie an zwei Staubsauger-Automaten die Türen auf und gelangten so an das Münzgeld. Mit ihrer Beute flüchteten sie unerkannt. Zurück blieb ein geschätzter Sachschaden von etwa 2.500 ...

