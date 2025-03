Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Münzautomaten aufgebrochen

Bargeld erbeuteten Unbekannte am Wochenende in Biberach.

Von Samstag auf Sonntag waren Unbekannte in der Sandgrabenstraße unterwegs. Auf dem Gelände einer Tankstelle brachen sie an zwei Staubsauger-Automaten die Türen auf und gelangten so an das Münzgeld. Mit ihrer Beute flüchteten sie unerkannt. Zurück blieb ein geschätzter Sachschaden von etwa 2.500 Euro. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

