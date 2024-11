Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung für den Bereich Stadt und südlicher Landkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Molbergen - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 14.11.2024, gegen 13.00 Uhr, wurde ein Pkw Nissan auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in Molbergen an der Straße Alter Schützenplatz durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Am Nissan entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2500 Euro. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471 / 1860 - 0.

Löningen - Verkehrsunfall mit verletzter Person Am Freitag, 15.11.2024, gegen 07.50 Uhr, fuhr ein 15-jähriger Löninger mit einem Mofa in Löningen von einem Parkplatz auf die Bahnhofsallee. Hierbei übersah er eine vorfahrtberechtigte 38-Jährige, die mit ihrem Pkw VW die Straße befuhr. Bei dem Verkehrsunfall wurde der Mofafahrer leicht verletzt.

Cloppenburg - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss Am Freitag, 15.11.2024, gegen 21.20 Uhr, befuhr eine 28-jährige Cloppenburgerin mit ihrem Fahrrad die Lessingstraße in Cloppenburg. Vermutlich aufgrund Alkoholbeeinflussung stürzte die Radfahrerin und verletzte sich leicht. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass die Radfahrerin unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test am Alcomaten ergab einen Wert von 1,27 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Cappeln - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss Am Freitag, 15.11.2024, gegen 22.15 Uhr, befuhr eine 22-jährige Frau aus Cappeln mit ihrem Pkw die Stapelfelder Straße in Cappeln. Hierbei kam sie von der Fahrbahn ab und verunfallte. Bei der Unfallaufnahme stellten Polizeibeamte Alkoholgeruch bei der Fahrzeugführerin fest. Ein Alcotest ergab einen Wert von 0,86 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Der am Pkw entstandene Sachschaden wird auf 3000 Euro geschätzt.

Cloppenburg - Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln Am Samstag, 16.11.2024, befuhr ein 23-jähriger Mann aus Sottrum mit einem Pkw die Wilke-Steding-Straße in Cloppenburg. Bei einer Kontrolle durch Polizeibeamte kam der Verdacht auf, dass der Fahrzeugführer vor Fahrtantritt Betäubungsmittel konsumiert haben könnte. Daraufhin wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und die Weiterfahrt untersagt.

