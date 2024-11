Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Tageswohnungseinbruch

Am Donnerstag, den 14.11.2024, in der Zeit von 16:30 Uhr bis 17:30 Uhr, drangen unbekannte Täter gewaltsam über ein Fenster in ein Einfamilienhaus in der Hauffstraße ein. Im Anschluss wurden die Räumlichkeiten nach Diebesgut durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit unbekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Vechta - Küchenbrand

Am Donnerstag, den 14.11.2024, gegen 18:00 Uhr, kam es zu einem Brand in einem Wohnhaus an der Theresienstraße in Vechta. Nach ersten Erkenntnissen griff in einer Küche ein Feuer von einem auf dem Herd stehen Topf auf die darüber liegende Dunstabzugshaube über. Die Wände der Küche wurden dadurch stark verrußt. Die Freiwillige Feuerwehr Vechta löschte den Brand und belüftete die Wohnung. Diese ist nach jetzigem Stand zunächst nicht mehr bewohnbar. Zur Schadenshöhe gibt es keine Angaben.

Visbek - Verkehrsunfall / Vollsperrung der K290

Am Donnerstag, den 14.11.2024, kam es gegen 11:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der K290 (Dorfstraße/Ecke Bonrechtern), zwischen Rechterfeld und Ellenstedt, mit einem alleinbeteiligten Sattelzug. Der 59-jährige Fahrer aus Ostercappeln kam nach ersten Erkenntnissen aus bislang unbekannter Ursache von der Straße ab und rutschte in einem Seitengraben. Zum Zwecke der Bergung musste die K290 bis weit in den Nachmittag hinein voll gesperrt werden.

Lohne - Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer

Am Donnerstag, den 14.11.2024, gegen 18:35 Uhr, beabsichtigte eine 39-jähriger Lohner mit seinem PKW von einem Parkplatz nach rechts auf die Dinklager Straße einzufahren. Hierbei übersah sie eine 51-jährige Fahrradfahrerin aus Lohne auf dem Fahrradweg, welchen sie in entgegengesetzter Richtung befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Verlauf die Fahrradfahrerin leicht verletzt wurde.

Lohne - Gewässerverunreinigung

Am Dienstag, den 12.11.2024, gegen 20:55 Uhr, kam es bei einer Tankstelle an der Daimlerstraße in Lohne zu einer fehlerhaften Betankung des Tankdepots durch einen anliefernden Tankwagenfahrer (59 J., Vechta). Nach bisherigen Erkenntnissen flossen ca. 5.200 Liter Dieselkraftstoff über die Oberflächenentwässerung in ein nahegelegenes Regenrückhaltebecken und über die Schmutzwasserkanalisation in das örtliche Klärwerk. Der Gesamtschaden kann derzeit noch nicht abgesehen werden.

Holdorf - Tageswohnungseinbruch

Am Donnerstag, den 14.11.2024, in der Zeit von 19:00 Uhr bis 20:30 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter auf bislang unbekannte Weise Zugang zu einem Einfamilienhaus im Grünen Weg. Auch in diesem Fall wurden sämtliche Räumlichkeiten nach Diebesgut durchsucht. Ob etwas erlangt werden konnte ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf unter 05494/914200 entgegen.

Dinklage - Tageswohnungseinbruch

Am Donnerstag, den 14.11.2024, in der Zeit von 12:00 Uhr bis 20:00 Uhr, hebelten unbekannte Täter ein Fenster eines Wohnhauses in der Titus-Horten-Straße auf. Die Räumlichkeiten wurden nach Diebesgut durchsucht, bislang konnte jedoch kein Verlust von Wertgegenständen festgestellt werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter 04443/977490 entgegen.

Dinklage - Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer

Am Donnerstag, den 14.11.2024, kam es in der Burgstraße gegen 18:17 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Fahrradfahrer. Eine 62-jährige Vechtaerin beabsichtigte mit ihrem PKW von der Straße Am Burgwald über die Burgstraße auf ein Tankstellengelände zu fahren. Hierbei übersah sie einen 16-jährigen Dinklager, der mit seinem Fahrrad den linksseitigen Fahrradweg an der Burgstraße in Richtung Stadtmitte befuhr. Infolge des Zusammenstoßes wurde der Jugendliche leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert.

Steinfeld - Einbruch in Pfandlager

In der Zeit von Mittwoch, 13.11.2024 (19:00 Uhr) bis Donnerstag, 14.11.2024 (10:55 Uhr) drangen unbekannte Täter in das Außenlager eines Getränkehandels an der Lohner Straße in Steinfeld ein. Hierzu brachen sie das Schloss zum Lager auf. Im Anschluss entwendeten sie in Säcke verpacktes Leergut. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld unter 05492/960660 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell