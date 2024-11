Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, den 13.11.2024, in der Zeit von 10:05 Uhr bis 10:48 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen ordnungsgemäß abgestellten PKW auf einem Parkplatz an der St.-Marien-Straße in Friesoythe. Danach entfernte sich der Verursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter 04491/93390 entgegen.

Barßel - Sachbeschädigung durch Feuer

Unbekannte Täter setzten in der Zeit von Dienstag, 12.11.2024 (19:00 Uhr) bis Mittwoch, 13.11.2024 (09:40 Uhr) ein Werbeschild einer Firma an der Friesoyther Straße in Barßel auf unbekannte Weise in Brand. Es entstand Sachschaden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel unter 04499/922200

