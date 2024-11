Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg und dem Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, den 13.11.2024, in der Zeit von 11:00 Uhr - 11:45 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer beim Ein- bzw. Ausparken einen ordnungsgemäß abgestellten PKW auf einem Parkplatz an der Walhalla in Cloppenburg. Danach entfernte sich der Verursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Lastrup - Verkehrsunfall mit drei beteiligten PKW

Am Donnerstag, den 14.11.2024, kam es gegen 07:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten PKW auf der B 213 in Höhe Lastrup. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 52-jähriger Haselünner mit seinem PKW die B213 in Fahrtrichtung Cloppenburg. Im Verlauf einer 2+1-Regelung beabsichtigte er, einen vor ihm fahrenden PKW zu überholen, der von einem 50-jährigen Lingener bewegt wurde. Hierbei übersah er allerdings, dass ein 64-jähriger Mann aus Bawinkel mit seinem PKW bereits vorher zum Überholvorgang angesetzt hatte. In diesem Moment kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Im weiteren Verlauf stieß der PKW des Haselünners ebenfalls mit dem vor ihm fahrenden PKW zusammen. Der 52-jährige wurde hierbei leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von ca. 18.000,- EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell