Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, den 13.11.2024, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung gegen 09:45 Uhr einen 84-jährigen PKW-Führer aus Vechta im Bereich der Münsterstraße. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnte der Vechtaer keine Fahrerlaubnis vorweisen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Fahrzeugschlüssel vorübergehend sichergestellt. Gegen 14:00 Uhr fiel der 84-jährige mit seinem PKW erneut im Bereich der Diepholzer Straße auf. Mittels Zweitschlüssel hatte er sich erneut in Bewegung gesetzt. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurde auch der zweite PKW-Schlüssel sichergestellt. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren wegen des Fahrens ohne erforderliche Fahrerlaubnis.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, den 13.11.2024, in der Zeit von 03:00 Uhr - 10:00 Uhr, touchierte ein unbekannter Fahrzeugführer einen am Fahrbahnrand der Hagener Straße ordnungsgemäß abgestellten PKW. Danach entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Vechta - Auffahrunfall mit leicht verletzter Person

Am Mittwoch, den 13.11.2024, gegen 17:45 Uhr, befuhr eine 56-jährige Emstekerin die Oldenburger Straße in Fahrtrichtung Vardeler Weg. Verkehrsbedingt musste sie vor einer Lichtzeichenanlage anhalten. Dies übersah ein 36-jähriger Oldenburger, der sich mit seiner Sattelzugmaschine hinter dem PKW der Emstekerin befand. Infolge des Auffahrunfalls wurde die 56-jährige leicht verletzt.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Montag, 11.11.2024 (07:50 Uhr), bis Dienstag, 12.11.2024 (07:50 Uhr) beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer beim Ein- bzw. Ausparken einen ordnungsgemäß abgestellten PKW auf einem Parkplatz eines Vebrauchermarktes an der Lindenstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442/808460 entgegen.

Holdorf - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, den 13.11.2024, in der Zeit von 16:50 Uhr bis 17:30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen PKW auf dem Parkplatz eines Schnellimbisses an der Straße "Zum Hansa-Center". Danach entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf unter 05494/914200 entgegen.

Damme - Mehrere Hauseingangstüren beschädigt

Am Mittwoch, den 13.11.2024, beschädigten unbekannte Täter die Glaseinsätze von zwei Hauseingangstüren in den Bereichen Ohlkenbergsweg und Haferkamp. In beiden Fällen wurden die Beschädigungen vermutlich durch Fußtritte herbeigeführt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491/999360 entgegen.

