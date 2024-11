Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Barßel - Sachbeschädigung eines Fußballtores

In der Zeit von Dienstag, 12.11.2024 (19:00 Uhr), bis Mittwoch, 13.11.2024 (09:40 Uhr) zerstörten unbekannte Täter das Netz eines Fußballtores auf dem Spielplatz einer Schule an der Friesoyther Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel unter 04499/922200 entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Mittwoch, den 13.11.2024, gegen 12:25 Uhr, kam es auf dem Garreler Weg (K356) in Friesoythe zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 41-jährige Frau aus Großenkneten leicht verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 32-jähriger Lastruper mit seinem PKW den Garreler Weg in Fahrtrichtung Glaßdorfer Straße. Vor einer Rechtskurve wich er einem Tier auf der Fahrbahn aus geriet hierbei in den Gegenverkehr. In der Folge kam es zur Kollision mit dem PKW der Großenkneterin. Diese wurde bei dem Aufprall leicht verletzt. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden wurde auf ca. 23.000,- EUR geschätzt.

Saterland / Bollingen - Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Am Mittwoch, den 13.11.2024, gegen 20:15 Uhr, befuhr ein 24-jähriger Barßeler mit seinem Traktor-Anhänger-Gespann die Bollinger Straße in Fahrtrichtung Elisabethfehn. Ein nachfolgender 21-jähriger PKW-Fahrer aus dem Saterland übersah das langsam fahrende Gespann. In der Folge kam es zu einem Auffahrunfall, in dessen Folge beide Fahrzeugführer leicht verletzt wurden. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von ca. 22.000,- EUR.

