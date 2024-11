Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung aus Bakum

Cloppenburg/Vechta (ots)

Illegale Reifenentsorgung- Zeugenaufruf

Am Mittwoch, 13. November 2024, wurde der Polizei in Bakum eine illegale Müllentsorgung gemeldet. Direkt an der Autobahnüberführung in Westerbakum, an der Straße "Zur Mühle" wurden zahlreiche Pkw-Reifen entsorgt. Der genaue Tatzeitraum lässt sich nicht eingrenzen, es kann jedoch gesagt werden, dass hier vor einigen Monaten schon einmal andere Autoteile entsorgt wurden. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei Bakum entgegen, Tel.: 04446-959710

