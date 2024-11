Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung aus dem Landkreis Vechta - Schwerpunktkontrolle im Rahmen der Bekämpfung von Alkohol und Drogen im Straßenverkehr, Vorfahrtsverstößen und Geschwindigkeitsüberschreitungen

Cloppenburg/Vechta (ots)

Am Mittwoch, den 13.11.2024, in der Zeit von 07:30 Uhr - 15:30 Uhr wurde eine Schwerpunktkontrolle durch BeamtInnen der Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta an verschiedenen Örtlichkeiten im Landkreis Vechta durchgeführt.

Im Einsatzzeitraum wurden mobile und stationäre Verkehrskontrollen mit der Zielrichtung der beweissicheren Feststellung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten im Verkehrssektor durchgeführt.

Insgesamt wurden 185 Fahrzeuge und ihre Insassen einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Im Ergebnis konnten drei Fahrzeugführer keine erforderliche Fahrerlaubnis vorweisen. Hier wurde jeweils ein Strafverfahren eingeleitet. Weiterhin fuhr ein Fahrzeugführer unter dem Einfluss berauschender Mittel. In der Folge wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. In den zuvor genannten Fällen wurde die Weiterfahrt jeweils untersagt.

Bei einer weiteren Kontrolle wurde festgestellt, dass gegen einen Fahrzeuginsassen ein offener Haftbefehl vorlag, welcher im Anschluss vollstreckt wurde.

In Summe wurden gegen 23 Personen Ordnungswidrigkeiten im Bußgeldbereich eingeleitet, 51 weitere Ordnungswidrigkeiten im Verwarngeldbereich geahndet.

