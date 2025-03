Ulm (ots) - Der Einbrecher gelangte zwischen 19 Uhr und 13 Uhr auf unbekannte Weise in das Mehrfamilienhaus in der Spitalstraße. Dort drückte er die Blechtüren zu drei Kellerabteilen auf. In den Abteilen wurden Schränke durchwühlt. Ob der Einbrecher letztendlich Wertsachen fand, ist noch nicht bekannt. ...

mehr