BPOLD FRA: Schaden von über 450.000 Euro - Ausreise eines mutmaßlichen Steuerhinterziehers verhindert

Am 10. Dezember 2024 verhinderten Bundespolizisten am Frankfurter Flughafen die Ausreise eines mutmaßlichen Steuerhinterziehers nach Mexiko. Gegen den Deutschen besteht ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Koblenz wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung in 31 Fällen sowie der Untreue in einem besonders schweren Fall. Der Gesamtschaden aus den vorgeworfenen Taten beläuft sich auf über 450.000 Euro. Nach Beendigung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen überstellten die Beamten den 64-Jährigen an die Justiz am Amtsgericht Frankfurt am Main.

