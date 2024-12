Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Täter gesteht seine Taten auf besondere Weise

Frankfurt/Main (ots)

Die Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main ermittelt bereits seit Juli gegen einen 24-jährigen Nigerianer, der seine Taten auf ganze besondere Weise gesteht. Denn der Rapper verarbeitet seine Taten in seinen Liedtexten.

Aufgrund einer Fahrt mit dem ICE von Düsseldorf nach Frankfurt am Main konnte der Mann keinen gültigen Fahrschein vorweisen, weshalb Beamte der Bundespolizei hinzugezogen wurden. Bei der Überprüfung seiner Personalien wies sich der 24-Jährige mit einer gefälschten luxemburgischen Identitätskarte aus, die er online über sein Smartphone gekauft habe.

Die Auswertung seines Smartphones ergab jedoch, dass er nicht nur mit gefälschten Dokumenten arbeitet, sondern Computerbetrug und die Fälschung beweiserheblicher Daten im Raum stehen. Der Nigerianer hat vermutlich mittels Phishing Personaldaten von Geschädigten erlangt und so Bestellungen im Internet getätigt, Dokumente gefälscht sowie Vollmachten ausgestellt.

Zusätzlich fanden die Ermittler auf seinem Smartphone die "Lyrics" des vermeintlichen Rappers, wo er seine oben genannten Taten niederschreibt.

Was mit Fahren ohne Fahrschein begann, mündet nun in ein komplexes Ermittlungsverfahren. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main prüft derzeit die Übernahme der Ermittlungen aufgrund der Vielzahl der Taten des 24-Jährigen.

