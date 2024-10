Hauptzollamt Dortmund

HZA-DO: Mutmaßlicher Drogenkurier flüchtet zu Fuß von der Autobahn

12 Kilogramm Marihuana sichergestellt

Gelsenkirchen (ots)

Die Beamten der Kontrolleinheit Verkehrswege des Hauptzollamts Dortmund wollten am Dienstag, 15. Oktober 2024, auf der A 2 in Fahrtrichtung Hannover gegen 20.45 Uhr bei Gelsenkirchen einen Pkw mit deutschem Kennzeichen kontrollieren. Das Fahrzeug war mit einer Person besetzt.

Die Zöllner überholten den Pkw und wollten ihn mittels Anhaltesignalgeber "Zoll folgen - Follow me" auf den Parkplatz Allenstein ziehen. Zunächst folgte der Fahrer dem Wagen des Zolls. Dann bemerkten die Zöllner plötzlich, dass der Wagen hinter ihnen mitten auf der Fahrbahn zum Stehen kam. Eine zweite Streife des Zolls, die sich inzwischen hinter dem zu kontrollierenden Fahrzeug befand, stellte fest, dass die Fahrertür des Pkws geöffnet und der Fahrer zu Fuß von der Autobahn geflüchtet war. Die Zollbeamten sicherten zunächst die Gefahrenstelle ab und verbrachten dann den Pkw des Geflüchteten auf den Parkplatz Allenstein. Im Kofferraum des Fahrzeugs entdeckten sie zwei große Kartons mit 20 Paketen Marihuana, insgesamt knapp 12 Kilo. Im Handschuhfach befand sich außerdem noch ein Beutel mit 32 Gramm Marihuana.

Die hinzugerufene Unterstützung durch die Landespolizei erreichte kurz darauf ebenfalls den Autobahnparkplatz.

"Die Kollegen der Polizei hatten den Geflüchteten bereits im Gepäck" so Andrea Münch, Pressesprecherin des Hauptzollamts Dortmund. "Sie hatten den 26-jährigen albanischen Staatsangehörigen in der Nähe des Parkplatzes in einer Böschung kauernd aufgefunden", so Münch weiter.

Der junge Mann wurde daraufhin wegen des Verdachts des Bannbruchs in Verbindung mit dem Konsumcannabisgesetz vorläufig festgenommen.

Die weiteren Ermittlungen führt das Zollfahndungsamt Essen.

Original-Content von: Hauptzollamt Dortmund, übermittelt durch news aktuell