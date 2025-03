Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Bei Unfall leicht verletzt

Am Montag übersah eine Autofahrerin in Ulm beim Abbiegen eine Radlerin.

Ulm (ots)

Gegen 7.30 Uhr war eine 42-Jährige Autofahrerin in der Schülinstraße unterwegs. Sie fuhr mit ihrem Nissan Micra in Richtung Friedenstraße. An der Kreuzung wollte sie nach links abbiegen. Zeitgleich kam ihr eine Radfahrerin entgegen. Die konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß gegen das abbiegende Auto. Durch die Kollision stürzte die 30-Jährige und erlitt leichte Verletzungen. Rettungskräfte waren nicht erforderlich. Die Polizei Ulm nahm den Unfall auf. An den Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

++++0408454

