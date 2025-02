Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit drei beteiligten PKW und leichtverletzten Personen

Pasewalk (LK VG) (ots)

Am 16.02.2024 gegen 17:10 Uhr ereignete sich am Ortsausgang Pasewalk ein folgenreicher Verkehrsunfall. Ein 59-jähriger Dacia-Fahrer befuhr die B104 aus Pasewalk kommend in Richtung Löcknitz und wollte kurz hinter Pasewalk nach links in den Stiftshofer Weg abbiegen. Aufgrund von Gegenverkehr musste er auf Höhe der Einmündung warten. Dass er anhielt, bemerkte die hinter ihm fahrende 24-jährige Fahrerin eines VW Passat zu spät und fuhr dem Dacia auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Dacia in den Gegenverkehr geschoben, wo er mit einem entgegenkommenden Skoda kollidierte. Direkt hinter dem Skoda fuhren ein 20-Jähriger mit seiner 28-jährigen Partnerin, die sofort Hilfsmaßnahmen einleiteten. So zog der 20-Jährige den 58-jährigen Skoda-Fahrer aus dessen PKW, weil dieser bereits zu brennen begonnen hatte und übergab ihn an eine zufällig am Unfallort eingetroffene Streife der Bundespolizei. Danach zog der 20-Jährige die 24-jährige Passat-Fahrerin aus ihrem PKW, da dieser zu qualmen begann. Die Beamten der Bundespolizei löschten ihrerseits die PKW, weitergehende Sicherungsmaßnahmen an den Pkw übernahm die eingesetzte freiwillige Feuerwehr aus Pasewalk. Alle drei Fahrzeugführer stammen aus der Region. Sie wurden durch Rettungskräfte ins Krankenhaus transportiert und gelten nach aktuellem Stand als leichtverletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft auf ca. 25.000 Euro, die nicht fahrbereiten Pkw wurden durch Abschleppdienste geborgen. Gegen die 24-jährige Passat-Fahrerin wurde als Unfallverursacherin ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet. Die B104 war für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung ca. 2 Stunden lang vollgesperrt, bei der Sicherung der Unfallstelle und den Verkehrsmaßnahmen wurde die Polizei Pasewalk durch zwei Streifen der Bundespolizei unterstützt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell