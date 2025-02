POL-NB: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen auf der BAB 20

Stralsund (ots) - Am 15.02.2025, zwischen 01:00 Uhr und 08:45 Uhr, kam es zur Sachbeschädigung am Bürgerbüro der AfD in der Mariakronstraße in Stralsund. Durch bislang unbekannte Tatverdächtige wurde die gesamte Fensterfront des Büros mit roter Farbe besprüht. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeihauptrevier ...

