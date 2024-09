Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Aggressiver Mann hält Fahrzeuge an und verletzt Polizisten

Boizenburg (ots)

Auf der B5 bei Boizenburg hat ein 26-jähriger Mann Dienstagnacht erst versucht Fahrzeuge anzuhalten, später griff er Polizisten an und verletzte sie. Nach Hinweis mehrerer Zeugen soll ein 26-jähriger Mann auf der B5 zwischen Horst und Lauenburg gegen 02:30 Uhr versucht haben LKWs und PKWs anzuhalten. Dabei habe er auch seine Hose heruntergezogen und an seinen Genitalien manipuliert. Nachdem er an einen LKW urinierte und auf dessen Auflieger kletterte, setzten die eintreffenden Polizisten Reizstoff gegen den aggressiven Mann aus Sierra Leone ein. Im Folgenden widersetzte er sich den polizeilichen Maßnahmen wobei er unter anderem einen Beamten ins Gesicht getreten hat. Zwei Polizisten wurden dabei leicht verletzt, ein Dritter wurde mit Verdacht auf eine Handfraktur ins Krankenhaus gebracht. Aufgrund seines Zustandes war weder eine Atemalkoholprüfung noch ein Drogentest beim 26-Jährigen möglich, allerdings machte er einen berauschten Eindruck. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Er wurde vorübergehend in Gewahrsam genommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell