Am Dienstag übersah eine 56-Jährige ein bevorrechtigtes Auto bei Donzdorf.

Um 14.55 Uhr fuhr die 56-Jährige mit ihrem VW in der Rechberger Straße in Richtung Ortsmitte Reichenbach. An der Kreuzung zur Staufeneckstraße fuhr sie in die Einmündung ein. Von rechts, aus der Staufeneckstraße, kam eine 54-jährige BMW-Fahrerin. Die hatte Vorfahrt. Beide Autos stießen zusammen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Eislingen nahm den Unfall auf. Den Erkenntnissen zufolge soll die 56-Jährige wohl wegen der tiefstehenden Sonne den BMW übersehen haben. Den Schaden an dem fahrbereiten VW schätzt die Polizei auf etwa 1.500 Euro, den am BMW auf 5.000 Euro.

