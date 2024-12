POL-PDNR: Reifen zerstochen am Dauersberg

Vettelschoß (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch durchstreiften 2 bisher unbekannte Täter in Vettelschoß den Kauer Ring, den Steinweg und die Straße Im Vogelsang. Die Täter versuchten an mindestens 9 Pkw die Türen zu öffnen. Einige der Fahrzeuge waren unverschlossen. Die Täter öffneten und durchsuchten die unverschlossenen Fahrzeuge. Aus 2 PKW entwendeten die Täter geringe Mengen an Bargeld. Die Täter ...

mehr