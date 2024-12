POL-PDNR: Zwei unbekannte Täter versuchten Autotüren zu öffnen

Linz (ots) - Im Zeitraum von Dienstagmorgen bis Dienstagnachmittag wurden durch einen bisher unbekannten Täter an einem PKW Peugeot 206 zwei Fahrzeugreifen zerstochen. Der PKW war im Tatzeitraum auf einem Parkplatz in Linz, In der Au abgestellt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Linz unter der Rufnummer 02644-943-0 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein Am Konvikt 1 ...

mehr