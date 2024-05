Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Presseeinladung: Bauminister informiert sich über Projekte im Wohnungsbau in Greifswald

Schwerin (ots)

Bauminister Christian Pegel wird am Montag mit dem Geschäftsführer Klaus-Peter Adomeit in Greifswald das Bauvorhaben der Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH (WVG) "Neubau 99 Sozialwohnungen" besichtigen und sich über das Projekt "ZiG - Zuhause in Greifswald" und weitere Bauvorhaben in Greifswald informieren.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zum Termin herzlich eingeladen.

Termin: Montag, 27. Mai 2024, 12 Uhr

Ort: Heinrich-Hertz-Straße 20b, 17491 Greifswald

Das Neubauprojekt "An den Wurthen" mit insgesamt drei Mehrfamilienhäusern der WVG ist mit mehr als 5,3 Millionen Euro Fördermitteln des Landes unterstützt worden. In dem Gebäude werden alle Wohnungen barrierearm sein und mit Balkon oder Terrasse ausgestattet. Ende Mai sollen die ersten 15 von insgesamt 99 Sozialwohnungen fertiggestellt sein. Die letzten Wohnungen sollen ab Oktober bezugsfertig sein.

Original-Content von: Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell