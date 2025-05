Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Brand auf Reiterhof

Trippstadt (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Auf einem Reiterhof in der Ortsgemeinde kam es am späten Sonntagnachmittag zu einem Brand. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand ein Nebengebäude auf dem Gehöft in Flammen. Die Brandbekämpfer konnten ein Übergreifen des Feuers auf weitere Gebäude verhindern. Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt. Wie es zu dem Ausbruch des Brandes kommen konnte, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Diese dauern an. |kfa

