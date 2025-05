Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Lebensbedrohlich verletzt: Mann klettert Hausfassade hoch und stürzt ab

Kaiserslautern (ots)

Ein Mann ist in der Nacht zum Mittwoch (30. April 2025) in der Innenstadt mit lebensbedrohlichen Verletzungen aufgefunden worden. Unklar war, wie es zu den schweren Verletzungen kam. Ein Kapitaldelikt schloss die Polizei zunächst nicht aus. Sie nahm die Ermittlungen auf. Nach jetzt aktuellen Erkenntnissen war der 21-Jährige an der Fassade eines Mehrfamilienhauses hochgeklettert, vermutlich deshalb, weil ein Freund des Verletzten in dem Haus wohnt. Der alkoholisierte Mann verlor den Halt und stürzte aus großer Höhe auf den Gehweg. Hinweise auf ein Fremdverschulden haben sich nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen nicht ergeben. Der Zustand des Verletzten ist weiterhin kritisch. |erf

