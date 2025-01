Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Einbruch in Elektrohandel

Stadtlohn (ots)

Tatort: Stadtlohn, Schützenweg;

Tatzeit: 27.01.2025, 00.10 Uhr;

Gewaltsam Zugang zu Lagerräumen eines Elektrohandels verschafften sich bislang Unbekannte in Stadtlohn. Sie gelangten in das Gebäude am Schützenweg, indem sie ein Tor aufhebelten. Die Täter entwendeten Stromkabel im Wert von mehreren tausend Euro. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell