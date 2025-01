POL-BOR: Gronau - Straßenlaterne umgefahren

Gescher (ots) - Tatort: Gescher, Bernhard-Wiesch-Straße, Pappelallee, Rote Erde und Stephanusstraße; Tatzeit: zwischen 26.01.2025 und 27.01.2025; In fünf Pkw eingebrochen sind bislang unbekannte Täter im Stadtgebiet Gescher. In der Nacht zum Montag schlugen die Unbekannten an den Fahrzeugen jeweils eine Scheibe ein. Aus allen Pkw wurden Geldbörsen und Bargeld entwendet. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die ...

