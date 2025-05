Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: In Gaststätte eingebrochen und Spielautomat gestohlen

Breitenbach (Kreis Kusel) (ots)

Unbekannte drangen in der Nacht zu Dienstag in eine Gaststätte ein. Einen gestohlenen Spielautomaten fand man später in der Nähe der Ortschaft Fürth im Saarland. Von den Langfingern fehlt bisher jede Spur. Nach bisherigen Erkenntnissen betraten die Täter zwischen Montag, 20 Uhr, und Dienstag, 9:30 Uhr, den Innenraum der Gaststätte. Im Inneren brachen sie mehrere Automaten auf und nahmen das Münzgeld an sich. Einen Spielautomaten nahmen sie mit und "entsorgten" ihn im Anschluss. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Einbruchs aufgenommen. Zeugen, die zu dem Vorfall sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 zu melden. |kfa

