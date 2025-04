Coesfeld (ots) - Am Mittag des Ostersonntages (20.04.2025) gegen 12.00 Uhr, brachen zwei bislang unbekannte Täter in ein Haus in der Bauerschaft Börnste ein. Hierzu hebelten sie ein Fenster auf und gelangten so ins Innere des Hauses. Dort durchsuchten sie augenscheinlich das Schlafzimmer, als ein Bewohner der Einliegerwohnung Geräusche aus dem Haus wahrnahm und verbal auf sich aufmerksam machte. Daraufhin flüchteten ...

mehr