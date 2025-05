POL-PPWP: Achtung, falsche Dachdecker!

Kaiserslautern (ots) - Wegen eines Raubes ermittelte die Polizei am späten Samstagabend im Pfeifertälchen. Von dort meldete sich gegen 23:15 Uhr ein Mann per Notruf und gab an, soeben überfallen worden zu sein. Nach seinen Angaben wurde er von vier Jugendlichen angegriffen, nachdem er an einer Haltestelle aus dem Bus der Linie 107 ausgestiegen war. Die Täter schlugen auf den 54-Jährigen ein und entrissen ihm seinen ...

