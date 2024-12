Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Hamborn: Schulbuskontrollen an einer Förderschule

Duisburg (ots)

Bereits am 12. Dezember funkelten bei Schülerinnen und Schülern einer Förderschule auf der Kalthoffstraße die Augen, als fünf Beamtinnen und Beamte vom Verkehrsdienst der Duisburger Polizei in den Morgenstunden Schulbuskontrollen durchführten.

Binnen einer Stunde kontrollierten die Einsatzkräfte 50 Busse inklusive deren Fahrpersonal. Die Experten der Verkehrspolizei stellten wenige technische Mängel an den Fahrzeugen fest und ahndeten diese jeweils mit Verwarngeldern. In keinem Fall waren die Mängel so gravierend, dass die Weiterfahrt untersagt werden musste.

Neben der positiven Bilanz erfreuten sich die Kinder an dem Erscheinen der Polizei und schnupperten Blaulichtluft. In Erinnerung bleiben neben gemeinsamen Fotos mit den Uniformierten das Einschalten und Bestaunen des Blaulichts.

Die Sicherheit der Kinder ist uns eine Herzensangelegenheit, betonten die Einsatzkräfte. Wussten Sie, dass die Duisburger Polizei regelmäßig kostenlose Buskontrollen durchführt. Für weitere Informationen klicken Sie hier: https://duisburg.polizei.nrw/artikel/sicher-unterwegs-kostenlose-buskontrolle-fuer-schulen-in-duisburg

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell