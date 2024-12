Polizei Duisburg

POL-DU: Meiderich: Zwei Zigarettenautomaten gesprengt - Kripo sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Unbekannte haben am Sonntagabend (15. Dezember) zwei Zigarettenautomaten gesprengt. Die erste Tat ereignete sich gegen 19 Uhr auf der Gelderblomstraße, etwa drei Stunden später (22 Uhr) hörte ein Zeuge einen lauten Knall im Bereich Paul-Bäumer-Straße/Siegfriedstraße. In beiden Fällen flüchteten die Täter samt Beute - beim ersten Mal in Richtung Drakerfeld, beim zweiten Mal in Richtung A 59.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, prüft einen Zusammenhang und sucht Zeugen, die nähere Angaben zu den Tätern machen können. Die zwei bis drei Unbekannten werden nahezu identisch beschrieben: Sie werden auf 15 bis 20 Jahre und 1,65 bis 1,75 Meter Größe geschätzt. Zum Tatzeitpunkt waren sie jeweils mit einem schwarz/dunklen Kapuzenpullover sowie einer grauen (Jogging-)Hose bekleidet. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell