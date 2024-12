POL-DU: Laar: Raub auf Geschäft - Zeugen gesucht

Duisburg (ots) - Ein 62-Jähriger stand in der Nacht von Freitag auf Samstag (14. Dezember, 0:45 Uhr) auf der Friedrich-Wilhelm-Straße Ecke Düsseldorfer Straße, um ein Taxi zu rufen. Plötzlich entriss ihm ein unbekannter Fahrradfahrer das Handy und flüchtete in Richtung Neue-Markt-Straße. Wenn Sie die Tat beobachtet haben und Angaben hierzu machen können, wenden Sie sich bitte an die Kripo unter der Rufnummer 0203 ...

