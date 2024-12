Polizei Duisburg

POL-DU: Altstadt: Tatort Rolltreppe - 83-Jährige bestohlen

Duisburg (ots)

Ein Unbekannter hat am frühen Dienstagmittag (17. Dezember, 11:25 Uhr) eine 83-Jährige auf einer Rolltreppe der U-Bahnhofstation König-Heinrich-Platz bestohlen. Der Täter griff in die Handtasche der Seniorin und schnappte sich ihre Geldbörse. Ein 21 Jahre alter Zeuge bemerkte die Tat und machte lautstark darauf aufmerksam. Daraufhin wurde er von einem Komplizen des Diebes bedroht. Das Duo flüchtete in unbekannte Richtung.

Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die weitere Angaben zu den Unbekannten machen können: Einer von ihnen wird auf 1,75 bis 1,80 Meter Größe geschätzt. Er hat eine schlanke Statur und schwarze, lockige Haare mit kurz rasierten Seiten. Sein Komplize mit "dickerem" Bauch trug eine schwarze Mütze und hatte einen schwarzen Rucksack dabei. Beide trugen schwarze Kleidung. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 36 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell