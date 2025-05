Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Bombendrohung an Schule

Kaiserslautern (ots)

Am Donnerstagmorgen kam es an einer Schule im Schulzentrum Süd zu einer Bombendrohung. Die Polizei ist derzeit vor Ort und hat die Ermittlungen aufgenommen. Das Schulgelände ist gesperrt. Zum Zeitpunkt der Drohung waren keine Schüler im Schulgebäude. Der Unterricht an den Schulen des Schulzentrums Süd findet zurzeit nicht statt. Die Schüler, die bereits auf der Anreise waren, wurden wieder nach Hause geschickt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Drohung dauern an. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell