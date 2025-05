Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Trunkenheit im Verkehr - Verkehrskontrolle führt zur Sicherstellung von Fahrzeugschlüsseln und Führerschein

09.05.2025 - Im Rahmen einer Personenkontrolle an der Aral-Tankstelle in der Ostallee wurden Einsatzkräfte der Polizei gegen 1 Uhr Nachts auf ein Fahrzeug aufmerksam, das mit überhöhter Geschwindigkeit und entgegen der Fahrtrichtung aus der Weimarer Allee kommend in die Straße "An der Schellmauer" einfuhr. Ein schwarzer VW durchfuhr dabei die Kreuzung Weimarer Allee/Gartenfeldstraße in falscher Richtung und setzte seine Fahrt ebenfalls verkehrswidrig fort. Eine Streifenbesatzung nahm unmittelbar die Verfolgung auf. Bereits nach wenigen Metern konnten die Einsatzkräfte das Fahrzeug beobachten, wie es weiterhin entgegen der Fahrtrichtung aus der Balduinstraße in die Ostallee einbog und direkt auf den Streifenwagen zufuhr. Bei Erkennen des eingeschalteten Blaulichts reduzierte der Fahrer seine Geschwindigkeit und steuerte das Fahrzeug auf den Parkplatz vor der SWT, wo er einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Im Fahrzeug befanden sich zwei stark alkoholisierte Personen. Beim Fahrzeugführer wurden starker Atemalkoholgeruch sowie deutliche Ausfallerscheinungen festgestellt, die auf den Konsum alkoholischer Getränke hinwiesen.Nach entsprechender Belehrung wurde der Fahrer zur Durchführung einer Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der weiteren Maßnahmen wurden die Fahrzeugschlüssel des VW sichergestellt. Der Führerschein des Fahrers wurde mit dem Ziel der vorläufigen Entziehung der Fahrerlaubnis beschlagnahmt.

Die Polizei möchte im Rahmen dieses Einsatzes nochmal auf die Gefahr von Alkohol am Steuer hinweisen:

Alkohol beeinträchtigt die Reaktionszeit, das Urteilsvermögen und die Koordinationsfähigkeit - Fähigkeiten, die im Straßenverkehr lebenswichtig sind. Schon geringe Mengen können zu Fehleinschätzungen führen und das Risiko, einen Unfall zu verursachen, erheblich steigern. Wer alkoholisiert fährt, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern auch das Leben Unbeteiligter. Denken Sie daran: Wer fährt, trinkt nicht - für Ihre Sicherheit und die der anderen.

