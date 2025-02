Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh. Raub auf Aral-Tankstelle in Liesborn

Warendorf (ots)

Am Freitag, 07.02.2025 gegen 20:50 Uhr ereignete sich ein Raubdelikt in der Aral-Tankstelle in Liesborn. Ein maskierter Mann betrat den Verkaufsraum und sprühte den Kassierer mit Reizgas ein. Dann hielt der Täter ihm ein Messer vor und forderte das Geld aus der Kasse. Nachdem der Kassierer eine dreistellige Summe ausgehändigt hatte zwang der Räuber ihn, sich hinter den Tresen zu legen. Dann flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Unmittelbar eingeleitete polizeiliche Fahndungsmaßnahmen führten nicht zur Ergreifung des Räubers.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

- mindestens 1,90m groß - etwa 20-25 Jahre alt - dunkle Augenbrauen, Gesicht maskiert - bekleidet mit grauer Jogginghose und schwarzer Weste - sprach mit leichtem Akzent

Wer kann Hinweise zum Täter oder zur Tatausführung geben? Bitte melden Sie sich bei der Polizei in Beckum unter der Telefonnummer 02521-9110 oder per Email an Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell