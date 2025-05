Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Auseinandersetzung im Straßenverkehr. Zeugen gesucht!

Saarburg (ots)

Am Freitag, 09.05.25, 13:45 Uhr, kam es im Baustellenbereich der Brückenstraße in Saarburg zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Verkehrsteilnehmern. Demnach wollte ein PKW-Fahrer vom Parkplatz der Deutschen Post Filiale in den fließenden Verkehr einfahren. Dabei kam es zum Konflikt mit einem bevorrechtigen Fahrer eines Kleinkraftrades. Im weiteren Verlauf wurde der Kradfahrer an der Hand verletzt und ein Außenspiegel des PKWs beschädigt. Zeugen der Auseinandersetzung werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter 06581 9155-0 in Verbindung zu setzen.

