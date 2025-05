Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Meppen

Meppen (ots)

Am Dienstag, den 06.05.2025, kam es zwischen 15:50 Uhr und 16:10 Uhr in Meppen an der Straße Am Neuen Markt zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein am Fahrbahnrand abgestellter grauer Hyundai wurde dabei an der linken Fahrzeugseite beschädigt - vermutlich durch ein unbekanntes Fahrzeug beim Vorbeifahren. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Die Polizei in Meppen bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 05931/9490 zu melden.

