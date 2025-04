Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen; 18-jähriger Fahrer stand unter Betäubungsmitteleinfluss

Reil (ots)

Am 24.04.2025 um 20:50 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen auf der L105, unmittelbar an der Reiler Bahnunterführung in Richtung B49/Bengel. Der 18-jährige PKW-Fahrer und sein 16-jähriger Beifahrer, beide aus dem Kreis St. Wendel, befuhren die L105 von Reil aus kommend in Richtung Bengel. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam der Fahrzeugführer nach links von der Fahrbahn ab und stieß frontal gegen eine Stützmauer an der Bahnunterführung. Dadurch schleuderte der PKW zurück auf die Fahrbahn und kam unter der Unterführung zum stehen. An dem PKW entstand Totalschaden. Bei dem Fahrzeugführer wurde eine Blutentnahme angeordnet, da ein durchgeführter Drogenschnelltest positiv verlief. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Beide Personen wurden in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Die L105 war wegen der Unfallaufnahme und Bergung des PKWs für drei Stunden voll gesperrt.

