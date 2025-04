POL-PDWIL: Toter Mann aus der Mosel ist identifiziert - Polizei bedankt sich für die Hilfe

Bitburg (ots) - In der Zeit vom 16.04.2025, 17:30 Uhr bis 17.04.2025, 07:45 Uhr wurde im Bereich des Zentralen Busbahnhofes in Bitburg ein Schild durch Aufbringen von Graffiti beschädigt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter den angefügten Kontaktdaten an die Polizei Bitburg zu wenden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bitburg Telefon: 06561/9685-0 pibitburg@polizei.rlp.de ...

