POL-PDWIL: Sachbeschädigung durch Graffiti

Feusdorf (ots) - In der Nacht vom 20.04.2025 auf den 21.04.25 gingen bislang unbekannte Täter insgesamt fünf geparkte Fahrzeuge in der Ortslage Feusdorf an. Aus den PKW wurden Bargeld und andere Wertgegenstände entwendet. Die Polizei Prüm bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder per E-Mail unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden. Die Bürgerinnen und Bürger werden insbesondere gebeten, private ...

mehr