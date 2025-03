Polizei Bielefeld

POL-BI: Fußgängerin nach Verkehrsunfall verstorben

Bielefeld (ots)

SSC / Bielefeld-Theesen - Am Donnerstag, 27.03.2025, kam es gegen 14.40 Uhr, zu einem schweren Verkehrsunfall in Bielefeld-Theesen. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen hielt ein Bus der Linie 154 an der stadtauswärtsführenden Haltestelle Homansweg auf der Jöllenbecker Straße. Nachdem dort Fahrgäste ausgestiegen waren, schloss die 60 Jahre alte Busfahrerin die Türen und fuhr wieder an. In diesem Moment versuchte noch eine 85 Jahre alte Bielefelderin, den Bus zu erreichen um einzusteigen. Die Seniorin stürzte und wurde vom anfahrenden Bus überrollt. Die Fußgängerin wurde vor Ort durch den Notarzt des eingesetzten Rettungshubschraubers erstversorgt. Anschließend wurde sie einem Bielefelder Krankenhaus zugeführt, in dem sie in den Abendstunden an den Unfallfolgen verstarb. Zur Spurensicherung und Ermittlung der genauen Unfallursache wurde ein Unfallaufnahmeteam der Polizei eingesetzt. Für die Unfallaufnahme musste die Jöllenbecker Straße in beide Fahrtrichtungen für rund dreieinhalb Stunden gesperrt werden. Aufgrund der durchgeführten polizeilichen Verkehrsmaßnahmen kam es lediglich zu relativ geringfügigen Verkehrsstörungen.

