Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Brand in einem Müllentsorgungsbetrieb

Oberhausen (ots)

Am Freitag, den 13. Dezember 2024 ist es gegen kurz vor 16:00 Uhr zu einem Brandereignis auf dem Gelände eines privaten Müllentsorgungsunternehmens an der Buschhausener Straße in Oberhausen gekommen. Mitarbeiter hatten das Feuer in einer dortigen Sortierhalle entdeckt und den noch brennenden Müll mit Radladern in einen sicheren Bereich ins Freie gebracht. Bereits vor Eintreffen der Feuerwehr, führten die Mitarbeiter erste Löschmaßnahmen durch. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Oberhausen kontrollierten den noch leicht verrauchten Bereich der Halle auf mögliche Glutnester mit einer Wärmebildkamera, führten dort Lüftungsmaßnahmen durch und löschten mit einem Trupp unter Atemschutz den brennenden Müll auf dem Gelände ab. Personen sind nicht zu Schaden gekommen. Insgesamt waren 20 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst Oberhausen knapp 45 Minuten im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Oberhausen, übermittelt durch news aktuell