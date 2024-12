Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Feuerwehreinsatz auf der BAB A 3 Verkehrsunfall sorgte für kilometerlangen Stau

Ein Verkehrsunfall auf der BAB A 3 sorgte am späten Sonntagnachmittag für einen kilometerlangen Stau. Gegen 17:12 Uhr erreichten die Einsatzleitstelle der Feuerwehr Oberhausen gleich mehrere Notrufe. Gemeldet wurde ein Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten auf der BAB A 3 in Fahrtrichtung Köln, kurz vor dem Autobahnkreuz Oberhausen-West. Aufgrund der zahlreichen Meldungen wurden Feuerwehr- und Rettungsdiensteinheiten von zwei Oberhausener Wachen zur Einsatzstelle beordert. Vor Ort bot sich den Rettern folgendes Bild: Auf zwei Fahrspuren befanden sich mehrere beschädigte Pkw und ein Gespann mit Anhänger. Vorausgegangen war vermutlich ein Auffahrunfall an einem Stauende. Bei dem Ereignis wurden eine 83-jährige Frau und ein 36-jähriger Mann verletzt. Beide wurden vom Rettungsdienst versorgt und in umliegende Krankenhäuser transportiert. Für die Dauer der Einsatztätigkeiten musste die Autobahn in Fahrtrichtung Köln komplett gesperrt werden. Dadurch kam es zu einem kilometerlangen Stau. Während des laufenden Einsatzes meldete sich eine schwangere Frau über den Notruf bei der Einsatzleitstelle. Sie stehe mit ihrem Fahrzeug im Rückstau des Unfalls und berichtete über einsetzende Wehen. Unverzüglich wurde ein weiterer Rettungswagen zur Autobahn entsendet. Dieser brachte die Frau noch rechtzeitig in ein Oberhausener Krankenhaus. Auffallend umsichtig verhielten sich sämtliche Verkehrsteilnehmer auf der Autobahn. Alle Feuerwehr- und Rettungsdiensteinheiten konnten ungehindert zum Unfallort fahren, da eine vorbildliche Rettungsgasse gebildet wurde.

