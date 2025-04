Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht in der Moselstraße in Reil

Reil (ots)

Am Dienstag, den 22.04.2025, im Zeitraum zwischen 18:00 Uhr und 19:20 Uhr, kam es in Reil im Bereich der Moselstraße zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Hierbei wurde ein auf einem Parkplatz in Queraufstellung zur Moselstraße geparkter PKW durch ein einparkendes Fahrzeug touchiert und im Bereich der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Bei dem Verursacherfahrzeug dürfte es sich um einen weißen, höheren PKW oder Lieferwagen/Transporter handeln. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise über Beobachtungen oder Tatverdächtige bei der Polizei Zell unter der Tel: 06542/9867-0 oder per Mail an pizell.wache@polizei.rlp.de zu melden.

