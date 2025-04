Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfall auf der Schänzlebrücke - 22-Jähriger verletzt (07.04.2025)

Konstanz (ots)

Ein junger Autofahrer ist bei einem Unfall auf der Schänzlebrücke am Montagmittag verletzt worden. Der 22-Jährige war mit einem VW Golf in stadtauswärtige Richtung unterwegs. Im Kurvenbereich der Brücke kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte im Bereich der sich teilenden Straße frontal in die Leitplanke. Dabei erlitt der junge Mann leichte Verletzungen. Der Golf war infolge der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An dem Wagen entstand Blechschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

