Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Autofahrer übersieht Radler (07.04.2025)

Konstanz (ots)

Am Montagnachmittag ist es auf der Bruder-Klaus-Straße zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Radfahrer gekommen. Ein 21-Jähriger bog mit einem Ford Fiesta auf Höhe des Gebäudes Nummer 29 nach rechts in Richtung der Hofeinfahrt ab, wobei er einen aus Richtung der Petershauser Straße auf dem Gehweg entgegenkommenden 17-jährigen Radler übersah. In der Folge prallte der junge Mann gegen das Auto und verletzte sich leicht. Eine Behandlung durch die Besatzung eines Rettungswagens lehnte der 17-Jährige jedoch ab. Am Fahrrad entstand geringer Schaden, die Höhe des Schadens am Ford dürfte im Bereich von etwa 2.700 Euro liegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell